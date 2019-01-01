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Привет! Ты слушаешь онлайн радиостанцию [RCM] DEEP. Возможно, сейчас это тебе ровным счетом ничего не говорит, однако просто нажмите кнопку «Play» и мы расскажем тебе свою историю.

RCM - это Relax Club Music, амбициозная команда с огромным опытом в мире музыкального направления Deep house. Мы на ежедневной основе готовим для тебя только оригинальный, качественный и свежий плейлист без рекламы с новинками Дип хаус 2020, который не услышать на коммерческих радиостанциях. Мы уверены, что ты не захочешь ставить нас на паузу уже через пару минут после прослушивания.

DEEP - это Дип хаус, основное направление нашего радио. Что можно сказать о данном музыкальном стиле электронной музыки? Deep house положил свое начало еще в 80-е года и завоевал миллионы сердец слушателей по всему миру. Дип это характерный глубокий sound с элементами Jazz, Soul и Ambient, приправленный красивым и легким вокалом. Однако наша команда многогранна в отношениях с музыкой и поэтому мы лаконично разбавили прямой эфир таким направлением электронной музыки как: Vocal House, Chillout и Progressive house.

Кстати, для твоего смартфона и планшета у нас есть мобильное приложение, в котором ты найдешь удобный интерфейс, приятные бонусы и плейлист за все время эфира. Установи онлайн радио на сайте или найди в App Store и Google Play. А так же советуем тебе подписаться на нашу группу Вконтакте и Telegram – здесь ты сможешь скачать и оценить понравившиеся треки. А на канале youtube мы выкладываем оригинальные часовые микстейпы.

Мир спасет DEEP, приятного прослушивания!